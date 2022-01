AFRIQUE DE L’OUEST & GÉOPOLITIQUE : richesses, pouvoir et conflits

Comme sous la protection d’une force invisible, on peut aisément affirmer que les dieux ne sont pas pingres en allégeance pour l’Afrique où tous les mauvais sorts sanitaires prévus, ont été déviés à l’aune de la résistance humaine aux variants de la COVID-19.

Mais si contrastés et fragiles dans l’euphorie populaire d’un souverainisme affirmé et parfois imposé, certains de nos pays ont comme voulu mettre à nu le spectre des superpuissances qui plane derrière chaque crise qui frappe le continent.

Mais pas que !

Au prix de l’inconstitutionnalité, putschs et coups d’État, revendications infra-étatiques et transitions militaires ; les systèmes faillis ou mal gouvernés ont rendu sexy l’illégitimité et l’anti-constitutionnalité pour en faire le faire valoir de la gouvernance à l’Africaine.

En réalité, les classes socio-politiques n’ont été guère ignorantes des réalités mêmes qui accompagnent le mouvement des idées à l’exception de soit-disants « démoncrates », complices des prédateurs de l’Afrique.

Toutefois, en dépit des pesanteurs existantes de refondation étatique pour certains, la découverte de la guerre du fait de la manne pétrolière pour d’autres ; dans un contexte où l’instabilité et les conflits sont intrinsèquement liés aux enjeux stratégiques des ressources naturelles alors que l’autoritarisme politique, la voyoucratie et le terrorisme animent le printemps ouest-africain, les mutations en cours obéissent à trois ordres :

Le souverainisme – l’identitarisme africain – la géopolitique du pouvoir et de la défense

Néanmoins, usant de pragmatisme et non pas de grands principes, l’ascenseur social pour sa part s’est décidé à ne plus subir la verticalité des décisions politiques, mais à trouver des alternatives aux tares de nos sociétés à travers l’entrepreneuriat, l’innovation technologique, le numérique, la formation…Malgré tout, l’étouffement social à encore la peau tenace.

Dans le même temps où la question de la négociation et de la diplomatie des intérêts africains se pose, les dessous du déséquilibre économique en défaveur de l’Afrique, les partenariats empoisonnés, l’assistanat coloniale et la tutelle internationale sont au cœur d’un nouveau dictionnaire qui pourrait trancher avec le classicisme du néocolonialisme occidental.

Et enfin, au jour des feux d’artifices et des discours politiques à la UNE du journal du soir, la seconde du passage de l’année 2021 à 2022 ne devient représentative que de la temporalité entre l’angélisme souhaité de notre monde dans l’imaginaire collectif et le réalisme d’une Afrique noyée dans le traditionalisme et la contemporanéité.

Il est clair qu’aucune concession nous sera faite au motif que le numérique a ouvert une seconde mondialisation à l’Afrique et que les nouvelles générations sont avides de changements.

Et comme le disait Thomas Sankara : « Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l’anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d’inventer le futur […]. »