RENOUVELLEMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE : voici les recommandations du GOHA

Dans une déclaration rendue publique, jeudi 6 janvier 2022, le groupe organisé des hommes d’affaires ( GOHA ) a invité les autorités de la transition à refuser les « fameux promoteurs du troisième mandat et les organisateurs du complot de « l’eau empoisonnée » à la chambre de commerce dont le renouvellement du bureau est imminent.

Pour le GOHA, CNRD doit considérer le renouvellement de la Présidence de la Chambre de Commerce comme une tâche urgente parmi ses priorités. Par la voix de son président, Chérif Mohamed Abdallah Haidara, le GOHA demande aux autorités de commencer tout d’abord par faire un audit approfondi et clair. Cela permettra dit-il d’avoir à l’avenir une Chambre de Commerce acceptée de tous et crédible. « Reposant sur le système du centime additionnel, la Chambre de Commerce a enregistré en recettes plusieurs centaines de milliards de francs guinéens. Jusqu’à ce jour, aucun compte rendu n’a été fait aux opérateurs économiques. Il s’agit là d’une question préjudicielle à laquelle le GOHA est fermement attaché », souligne Chérif Abdallah dans la même déclaration

Selon le président du GOHA, « la Chambre de Commerce a besoin d’un sang neuf, débarrassée des fameux promoteurs du troisième mandat et autres organisateurs du complot de » l’eau empoisonnée »» si les hommes d’affaires réunis autour de son organisation vont continuer de « s’inscrire dans les objectifs définis par le CNRD, et auxquels le GOHA adhère fermement »

Considérant son groupe comme étant le seul ayant défendu et compatis auprès « des milliers d’opérateurs économiques qui ont été victimes de pillages et de destructions de leurs biens sous le régime de Mr Alpha Condé », le patron du GOHA a aussi invité les autorités de la transition « à s’inscrire dans une action constructive durable en œuvrant à la mise en place d’une Chambre responsable, capable de jouer un rôle moteur dans le développement socio-économique de notre pays. Dans cette perspective, fort de tous ses membres à l’intérieur et à l’extérieur de la Guinée, le GOHA est disposé à s’investir pleinement »

Aliou Nasterlin