CAN2022 : Sega Diallo s’exprime sur les préparatifs du Syli national

La délégation de l’équipe nationale guinéenne de football a quitté Kigali tard hier jeudi, 06 janvier 2022, après son second match amical contre le Rwanda durant lequel l’équipe dirigée par Kaba Diawara, avait pris sa revanche contre les Amavubis, sur un score de deux buts à zéro. Le Syli national, empruntant un vol spécial, est arrivé au Cameroun ce vendredi 7 janvier 2022 à 8h, avant de regagner son quartier général à Bafoussam, où l’attendait une forte délégation des autorités locales.

Avant son match d’entrée qui aura lieu lundi prochain contre le Malawi, Sega Diallo, vice-président du Comité de normalisation (CONOR) est revenu sur certains réglages, qui sont entre autres, la situation des plusieurs cas positifs de Covid-19 détectés au sein du Syli national, le paiement des primes des joueurs et l’état d’esprit de l’équipe.

Selon l’ancien journaliste sportif, quatre cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés au sein de l’équipe nationale guinéennne à Kigali, dans la capitale rwandaise, où ils étaient en stage de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun. « Saidouba Soumah dit Konkolé, Michael Dryestham et deux membres de l’encadrement qui sont Amadou Diallo, l’intendant adjoint du Syli national et Kemoko Camara, préparateur des gardiens ont été testés positifs. Il y a Morlaye Sylla qui n’a pas reçu le résultat de son test Covid-19 », a-t-il expliqué.

Alors que, selon certaines informations, cette propagation du Covid-19 au sein de l’équipe nationale guinéennne serait due à une accessibilité très facile accordé aux supporters guinéenns vivant au Rwanda, Sega Diallo a tenu à préciser que « le Rwanda est l’un des pays les plus strictes et rigoureux au niveau de la protection contre le COVID. Les Guinéens étaient plus en exposés aux risques de contamination à Conakry qu’à Kigali ».

Intervenant sur les antennes de Djoma FM, le vice-président du CONOR a assuré que les mesures étaient tellement strictes que même « pour rentrer à l’hôtel de l’équipe de Guinée, il faut avoir un test de moins de 24h. Même durant la compétition, on n’autorisera pas les visites à l’équipe ».

Sega Diallo a précisé que les joueurs testés positifs au Covid-19 ne pourront pas s’entraîner pour le moment, et resteront à la disposition de l’équipe médicale du Syli le temps nécessaire. Des absences dont il espère qu’elles n’auront pas de conséquences sur la performance de l’équipe nationale guinéenne de football.

Concernant les primes des joueurs, il a confié que toutes les dispositions allant dans le bon sens ont été prises. À commencer par la prime de qualification qui, dit-il, a été payée avant même le départ de Conakry. « Celle du regroupement pour le stage et la prime de la compétition qui sont des montants symboliques et qui sont payés régulièrement par le ministère des Sports et le gouvernement. Aujourd’hui la pression se trouve au niveau de l’équipe parce que tout ce qu’on a demandé a été obtenu », a annoncé le vice-président du CONOR.

Pour finir, Sega Diallo a déclaré que l’état d’esprit de équipe guinéenne, à l’entame de cette compétition, est dans les meilleurs ; même si, a-t-il conclu, « un tournoi, ce n’est pas un [seul] match ».

Aliou Nasterlin