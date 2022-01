URGENT: un accident fait 7 morts et plus 30 blessés à N’zérékoré.

Ce sont plusieurs familles qui s’en trouvent endeuillées d’un seul coup. Selon les premières informations que nous avons pu obtenir, c’est un véhicule KIA moteur en provenance du marché hebdomadaire de la sous-préfecture de Boola qui s’est renversé, tard dans la soirée de ce jeudi 6 janvier. Plus l’instant, le bilan fait état de 7 morts et de plus de trente blessés, tous acheminés à l’hôpital régional de N’zérékoré.

Joint au téléphone dans les bandes de 23 heures, un témoin nous a dit avoir lui-même été informé aux alentours de 22 heures. A l’en croire, le véhicule s’est renversé sur la route de Beyla. Dans un premier temps, on lui a fait part de 3 morts. « Mais comme j’ai moi-même un parent qui s’était rendu audit marché hebdomadaire aujourd’hui, je me suis précipité à l’hôpital régional de N’zérékoré. Sur place, il y avait un monde fou. Et c’est arrivé là qu’ils nous ont dit qu’il y a eu 7 corps et 35 blessés qui sont d’abord arrivés », a indiqué notre témoin.

Précisant que gendarmes et parents des victimes étaient en grand nombre à l’hôpital, notre source a souligné que les causes de l’accident n’avaient pas encore été déterminées.

Nous y reviendrons.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com