LITTERATURE : Abdoulaye Amie Soumah présente son livre « Le destin forgé »

En ce samedi 08 janvier 2022, la maison d’édition Harmattan Guinée a présenté l’essai autobiographique d’Abdoulaye Amie Soumah, intitulé ‘’Le destin forgé ». Un livre dont l’auteur, un Guinéen émigré aux Etats-Unis, se sert du contenu pour inviter la jeunesse au refus de la fatalité. C’est un complexe hôtelier de la place qui a servi de cadre à la cérémonie.

L’ouvrage de 197 pages retrace le parcours le parcours de l’auteur du quartier Touguiwondy, dans la commune de Matam, à New York où il réside actuellement. Au-delà du récit, il invite subtilement le lecteur à tirer un certain nombre d’enseignements de son parcours, ponctué de défis relevés au moyen de quelques astuces et grâce à la persévérance et à l’opiniâtreté. Ce qui fait que le livre s’inscrit dans le cadre du développement personnel et de l’autonomisation en particulier des jeunes.

Proposé sur Amazon, le livre a été confié à la maison d’édition Harmattan Guinée pour la distribution au niveau guinéen. Une confiance dont se félicite Sansy Kaba Diakité, le Directeur général de cette maison d’édition. « Ce livre n’est pas publié chez nous, mais nous allons jouer notre partition dans l’accompagnement de l’auteur pour que ce livre puisse atteindre ses objectifs », promet-il. « A travers un livre, on peut se dépasser, on peut partager et c’est ce que notre auteur a fait », ajoute Sansy Kaba

A en croire l’auteur lui-même, la rédaction du livre n’était pas son objectif en soi. Il avait un message à passer. Le livre a alors servi de canal de transmission du message en question. La méthodologie utilisée repose sur son expérience, assimilée à la réalité quotidienne pour aider les lecteurs à tirer de bonnes conclusions lorsque des situations similaires se présentent à eux au cours de leurs activités. Il a notamment un message à l’endroit des parents. « Il faut que les parents comprennent que leur rôle n’est pas de choisir pour un enfant mais essayer de déterminer avec lui quels sont les talents naturels que cet enfant a ». Le fait d’adapter l’éducation à la passion de l’enfant lui parait d’autant plus fondamental qu’il estime que « si Michael Jackson était un forgeron peu de personne allaient entendre parler de lui ».

En guise de conclusion, Abdoulaye Amie Soumah dit de son ouvrage qu’il se veut une source d’inspiration et de motivation qui pousse les gens vers ce qu’ils ont de mieux en eux-mêmes par le biais de l’esprit positif. Ce, avec une grande capacité de contrôle des émotions en marge des faits négatifs ou improductifs qui sont de nature à consommer l’énergie qui doit être utilisée pour les bonnes causes.

Balla Yombouno