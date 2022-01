Siguiri : un présumé violeur mis aux arrêts

Le mis en cause est un jeune homme âgé de vingt-deux ans, chauffeur de profession. Il est accusé d’avoir abusé de deux jeunes filles respectivement âgées de onze et huit ans au quartier Bolibana 2 dans la commune urbaine de Siguiri.

C’est la brigade de recherches qui a donné l’information à la presse locale ce vendredi 7 janvier 2022. Selon le Sous-lieutenant Sayon Oularé, c’est un ensemble de preuves notamment les certificats médicaux et les témoignages des filles qui ont permis de mettre mains sur le prévenu.

Abdoulaye Diallo ne nie pas avoir eu des relations sexuelles avec les filles. Cependant, il précise qu’elles étaient consentantes. « Je pars généralement chez une dame pour déposer ses bagages et quand j’arrive là-bas, je trouve sa fille de 8 ans et une fille adoptive. Je leur demande de coucher avec moi. En contre- partie, je leur donne de l’argent le plus souvent dix ou quinze mille francs guinéens et j’entretiens des relations sexuelles avec elles ».

En attendant d’être déféré à la justice, le mis en cause est actuellement détenu dans les locaux de la brigade de recherches de Siguiri.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com