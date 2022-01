CAN2022 : « Cette année, la coupe est pour le Syli national » (supporters)

Ce lundi, à 16H GMT, la Guinée va disputer contre le Malawi son premier match au compte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN2022) qui se déroule au Cameroun. A Conakry, malgré les récentes prestations peu rassurantes du Syli national, l’engouement ne faiblit pas du côté des supporters.

Si le soutien à l’équipe nationale semble moins important que lors des précédentes participations de la Guinée au rendez-vous continental du ballon rond, l’effervescence se constate dans toutes les rues de la ville. C’est du moins le constat que nous avons fait ce lundi dans la commune de Ratoma, à quelques heures du match inaugural pour le onze national.

Au marché Petit-Simbaya, quelques taxis motos parés du tricolore attendent patiemment des clients, tout en entonnant le « Gbin Gbin Soo », l’hymne des supporters du Syli national. Pour Ibrahim Diallo, cette coupe sera pour le Syli national, sur lequel il pronostique d’ailleurs deux buts à zéro, cet après-midi. « On supporte le syli et on est sûrs de marquer au moins deux buts aujourd’hui. Le Syli va gagner, on fait confiance à notre équipe et on la supporte jusqu’au bout. Que l’équipe sache qu’on est derrière elle et on attend la coupe à Conakry », a-t il indiqué.

Au rond point de Cosa, ce sont les coups de sifflets et les bruits de vuvuzela qui accueillent les passants. Gadgets du syli, pots de peinture aux couleurs du tricolore, sifflets… tout y est pour accompagner l’équipe nationale. Là, les uns font leurs achats, les autres discutent des chances du syli de gagner son premier match.

Arborant le maillot de l’équipe nationale, M’Mahawa Sylla est plus que confiante. « On supporte le Syli parce qu’on veut la coupe cette fois-ci. Et on va gagner 3-0. Chaque année est une nouvelle opportunité et cette année c’est pour nous la coupe », estime la jeune femme décorant le visage d’un autre supporter. Sa collègue enchaîne que l’espoir est permis cette année, car l’équipe est composée des jeunes, du « sang frais ».

Elisabeth Zézé Guilavogui