SOUTIEN AU SYLI : la collecte se monte à un milliard 800 millions GNF

Un milliard huit cent millions de francs guinéens (1 800 000 000 GNF), c’est le montant que le comité de soutien au Syli national a récolté de sa campagne lancée en décembre à au 9 janvier 2022. L’annonce a été faite ce dimanche par Lucien Guilao, membre du comité via la télévision nationale. Une annonce qui intervient à la veille de la première sortie de l’équipe guinéenne face au Mali, au compte de la 33ème édition de la CAN qui se déroule au Cameroun.

La recette est certes très en déca de ce que le comité a l’habitude de récolter. Mais Lucien Guilao, lui, s’en félicite. « On a pu mobiliser suffisamment de fonds compte tenu de la conjoncture ». Il indique même que « ce fonds pourra faire ce que nous voulons. (…) Ce montant servira à connecter le public guinéen, les jeunes à leur équipe nationale. Les connecter sur toute l’étendue du territoire national. Pour une première fois, les maisons de jeunes de Conakry jusqu’à Yomou seront équipées et seront en connection avec leur équipe nationale ».

En effet, via les projections des matches de la CAN dans les maisons des jeunes, on veillera à ce que les joueurs du Syli national « sachent qu’à Conakry et partout ailleurs en Guinée, ils sont aimés, on les attend, on les aime, il faut qu’ils reviennent avec un très bon résultat ».

Et pour donner le coup d’envoi de ces projections, la première aura lieu ce lundi au chapiteau installé sur l’esplanade du palais du peuple. Une première à laquelle le président de la Transition, Mamadi Doumbouya et le premier ministre, Mohamed Béavogui, sont annoncés.

Balla Yombouno