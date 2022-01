CAN 2021 : La Guinée bat le Malawi et rejoint le Sénégal à la tête du groupe B

Après le fiasco de 2019 en Egypte et les multiples revers enregistrés pendant les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, le Syli a une mission : gagner pour regagner la confiance du public. Et, les hommes de Kaba Diawara sont sur la bonne voie. Ils ont obtenu une courte mais précieuse victoire face au Malawi ce lundi 10 janvier au compte de la première journée du groupe B de la coupe d’Afrique des Nations.

Très dominateur dès l’entame de la première partie, le Syli National peine tout de même à se procurer d’occasions. Le Malawi a par contre eu plusieurs situations de but mais Aly Keita s’est montré intraitable.

Il faudra attendre la 36ème minute pour assister à l’ouverture du score. Et c’est Issiaga Sylla, latéral du Syli, qui faisait jusque-là un match poussif qui marque sur une passe décisive de Martinez Kanté, un but à zéro et c’est le score à la pause.

A la reprise, le Malawi multiplie les assauts dans l’espoir de revenir au score sans succès. La Guinée finit par s’imposer sur le score d’un but à zéro.

Le Syli a trois points au compteur tout comme le Sénégal qui avait battu le Zimbabwé un but à zéro aussi un peu plus tôt. Sénégal, c’est justement le prochain adversaire de la Guinée ce vendredi au compte de la deuxième journée du groupe.

TMBB, ledjely.com