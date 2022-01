Thierno Saidou Diakité après la victoire du Syli : « je ne suis pas entièrement satisfait…»

Le Syli National de Guinée a entamé la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) par une courte victoire (1-0) contre le Malawi ce lundi 10 janvier. Une belle entrée en matière mais la prestation de l’équipe dans son ensemble ne rassure pas tout le monde.

Démarré la compétition par une victoire dans un tournoi à 24 où les meilleurs troisièmes des groupes ont la possibilité de se qualifier pour le seconde tour est une bonne option selon Thierno Saidou Diakité, consultant sportif. C’est pourquoi dit-il, il faut réjouir de la victoire de la Guinée contre le Malawi. « Le premier tour est une formule de championnat, c’est à dire que les 4 équipes livrent des matchs, on établit un classement des deux premières équipes qui sont directement qualifiées pour le tour suivant ainsi que les 4 meilleurs 3ème des différentes poules. Donc, la Guinée se positionne avec cette victoire à égalité de points avec le Sénégal, notre futur adversaire du vendredi. C’est un motif de satisfaction et ça va galvaniser les joueurs pour le match décisif contre le Sénégal le 14 janvier », a-t-il fait remarquer.

Selon Thierno Saidou Diakité, le match contre le Malawi a été laborieux et les malawites ont opposé une véritable résistance contre le Syli national en dépit du fait que sur le papier dans ce groupe, le Sénégal et la Guinée sont favoris. Pour lui, « la difficulté de l’équipe guinéenne réside dans le fait que Kaba Diawara, le nouvel entraîneur, essaie d’imposer le système 3-5-2 comme schéma tactique. Ce schéma tactique est tout nouveau pour les guinéens. C’est maintenant que les joueurs guinéens doivent s’adapter et ça va prendre quelques temps et il faut aussi des joueurs techniquement et physiquement à point pour mettre en mouvement ce schéma tactique. Peut-être qu’il va tirer les leçons de cette première sortie pour régler les différentes défaillances constatées contre le Sénégal », a-t-il indiqué.

Sur les chances de gagner le prochain match du Syli, le consultant sportif reste plutôt mesuré. « Je suis quelque peu mesuré, c’est vrai que je ne suis pas entièrement convaincu par la prestation du Syli national. On a gagné certes mais le contenu n’y était pas. Alors, je souhaite que Kaba Diawa tire des leçons pour donner une très bonne réplique à l’équipe du Sénégal qui va récupérer plusieurs joueurs qui étaient positifs au coronavirus », a déclaré Thierno Saidou Diakité.

Elisabeth Zézé Guilavogui