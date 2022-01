TPI DE N’ZÉRÉKORÉ : le procureur Sidiki Kanté passe à son successeur

La cérémonie qui a eu lieu dans la salle d’audience du TPI de N’Zérékoré a connu la présence des autorités administratives, des responsables des services de défense et de sécurité, des représentants des confessions religieuses, des représentants des institutions de défense des droits de l’homme ainsi que des officiers de police judiciaire.

En passant le témoin, Sidiki Kanté, procureur sortant a commencé par remercier le Garde des Sceaux et le président de la transition pour cette marque de confiance renouvelée en sa personne en le nommant dans les mêmes fonctions à Faranah. « Je remercie le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, mais surtout le président de la République pour m’avoir reconduit à ce poste à Faranah. Je pars avec de bons souvenirs de N’Zérékoré », a-t-il confié.

En outre, le desormais procureur de Faranah a présenté ses excuses à la population de N’Zérékoré. « Je pars la tête haute de cette ville. Mais vous savez, passer 1, 2 voire 3 ans et plus avec les gens, tu peux faire du mal sans se rendre compte. Alors si tel a été le cas, nous demandons pardon à tous ceux dont on a eu à heurter de loin comme de près. Nous demandons pardon à tout le monde. Que ce soit dans mon travail ou dans la vie courante. Nous prions Dieu que la paix règne ici à N’Zérékoré », a ajouté Sidiki Kanté.

Prenant fonction en qualité de procureur de première instance du TPI de N’Zérékoré, Sidiki Camara, s’est d’abord réjoui de l’accueil réservé à lui et à son équipe. « J’ai la joie et l’émotion par la ferveur dans laquelle nous avons pris fonction. Tout N’Zérékoré s’est mobilisé pour non seulement dire au-revoir à nos prédécesseurs mais aussi prendre part à notre prise de fonctions. Avec cette mobilisation de toutes les entités, ça nous dit combien de fois nous devons retrousser les manches pour continuer les bonnes œuvres que l’équipe sortante a eu à initier ici », dira le nouveau procureur de N’Zérékoré.

Dans son discours de circonstance, Sidiki Camara, a aussi mis un accent sur le rôle que doit jouer un procureur, avant d’annoncer les grands chantiers qu’il compte bâtir. « Il me plaît ici de rappeler que la fonction de procureur de la République est transversale. Le procureur de la République et ses substituts représentent le ministère public, autrement dit, ils représentent la société auprès du tribunal. Ce rôle du parquet se résume en 3 fonctions essentielles qui sont: sauvegarder les libertés individuelles et collectives des citoyens, requérir l’application de la loi et exécuter les décisions de justice. Donc, cela dit nous allons nous attaquer à toutes les détentions provisoires prolongés », a-t-il souligné.

Et d’ajouter : « les audiences criminelles et correctionnelles se tiendront régulièrement et continuellement ceci, tant qu’un prévenu demeurera en détention. Le respect des délais de procédure constituera notre cheval de bataille ».

Pour terminer son allocution, le nouveau procureur du TPI de N’Zérékoré a invité les hommes de médias à travailler de façon professionnelle dans le traitement des informations avant diffusion.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com