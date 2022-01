TRANSITION : Mory Condé confirme que les élections politiques sont ramenées au MATD

Par rapport à cet article que nous publiions récemment au sujet de ce qui nous paraissait alors comme une interprétation erronée d’un décret du colonel Mamadi Doumbouya, nous devons faire notre mea culpa. En effet, contrairement à notre compréhension dudit document, il ressort que c’est bien au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation que l’organisation des élections politiques a été transférée. Le ministre Mory Condé l’a lui-même confirmé hier en marge de la rencontre avec la classe politique.

Dans le décret dont nous parlions plus haut, il était indiqué au titre des prérogatives du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, entre autres, qu’il est chargé de : « appuyer l’élaboration des textes législatifs et règlementaires relatifs au processus électoral, l’organisation des élections politiques et des referendums en république de Guinée ainsi que l’établissement et la mise à jour du fichier électoral ».

Eh bien, Mory Condé dit avoir pris connaissance de l’étonnement auquel cette disposition a donné lieu. Mais, dit-il : « ce qui reste clair dans tous les pays que nous prenons comme modèle, c’est le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation qui est l’organe chargé de gérer les élections. C’est à la suite d’une crise de confiance entre les acteurs politiques qu’on est allé vers la CENI ».

Mais si les nouvelles autorités ont choisi l’option de ramener l’organisation des élections au niveau de l’Etat, c’est surtout en raison, dit le ministre, de la saignée financière qui résultait de la gestion du processus par la CENI. A titre d’illustration, révèle-t-il, le coût de location du siège de l’instance en charge de l’organisation des élections était 65 000 euros jusqu’au 5 septembre dernier. Depuis, celui-ci a ramené à hauteur de 25 000 euros. « En ce qui concerne le personnel, la CENI nous a présentés un effectif de 900 et quelques. Vous remarquerez que ces cadres de la CENI qui se font appeler des techniciens sont tous des fonctionnaires du MATD, payés à la fonction publique et au même moment, ils sont tous contractuels au niveau du ministère du Budget », explique le ministre.

Et en conclusion, « pour toutes ces raisons, le CNRD et le gouvernement se sont dit qu’il fallait à ramener les élections dans la maison mère et permettre aux politiciens d’être dans un comité de veille qui sera associé à toutes les étapes du processus électoral, comme quand ils avaient leurs commissaires à la CENI », déclare le ministre.

Balla Yombouno