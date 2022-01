KANKAN : un enseignant reconnait avoir commis des attouchements sexuels sur une fille de 9 ans

En Guinée, le phénomène de viol touche désormais toutes les couches et entités sociales. A Kankan, c’est un enseignant accusé d’avoir abusé d’une fille qui a été présenté à la presse dans la matinée de ce mercredi 12 janvier

Ousmane, âgé d’une trentaine d’années, marié et père de trois enfants, aurait commis des attouchements sexuels sur une élève âgée seulement de neuf ans avant-hier aux environs de 14 heures dans l’enceinte d’un établissement scolaire. Il voulait passer à l’acte avec la fille mais elle échappa de justesse. « Je reconnais avoir commis l’acte. C’est à 14 heures quand je partais aux toilettes que j’ai vu des saletés un peu partout. J’ai demandé à la fille de nettoyer la douche et de me trouver après dans ma salle. Quand elle arrivée, j’ai introduit ma main dans sa culotte et je lui ai fait des attouchements. Aujourd’hui, je regrette et je me demande ce qui m’est arrivé ».

L’attouchement a été confirmé par un agent de santé. Le présumé violeur sera déféré au parquet où il répondra de ses actes.

Le père de la victime a pour sa part invité la justice à jouer son rôle pour punir le bourreau de sa fille à la hauteur de sa forfaiture. « Nous envoyons nos enfants à l’école pour être éduqués et non violés. Je ne veux pas qu’une autre fille soit sa prochaine victime, donc que justice soit faite ».

Le commissaire Salahadine Diallo, le chef de l’antenne régionale de l’OPROGEM de Kankan, a promis qu’aucun cas de viol ne sera toléré dans sa juridiction.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com