Lansana Kouyaté de retour au pays

Après plus de 2 ans passés à l’extérieur de la Guinée, le président du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) a regagné le pays ce mardi 11 janvier 2022.

A sa descente de l’avion, devant quelques partisans et sympathisants de son parti, venus l’accueillir à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, l’ancien premier ministre guinéen se réjouit de son retour au pays : « C’est une immense joie de retrouver les miens, je vois par les visages que tout marche bien, vous êtes en bonne forme et moi aussi, je semble être en bonne forme. Je suis heureux d’être ici ». Mais l’ancien premier ministre ne veut pas s’attarder sur cette joie. Un programme chargé l’attend en effet : « Je vais d’abord rencontrer mes militants au siège et avoir les réunions avec les différents organes. Le travail de terrain va déjà commencer »

À la question de savoir si le PEDN rejoindra la nouvelle plateforme du Collectif des partis politiques de Guinée (CPP), Lansana Kouyaté répond : « Déjà, on appartient à une coalition, le FNDC Politique qui participe aux rencontres de cette plate-forme. Pour l’instant, je n’ai pas de préjugés. Je vais me rencontrer avec les miens et ensuite, on va aller vers les autres »

De l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, le président du PEDN et sa suite ont donc pris la direction du siège du parti où Lansana Kouyaté, dans le discours qu’il y a tenu, a salué les actes posés par les nouvelles autorités.

Lamine Kaba