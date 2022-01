Le ministre Mory Condé révèle : « nous avons assez de clients pour la CRIEF»

La classe politique guinéenne a enfin rencontré le ministre de l’administration et de la décentralisation ce lundi 10 janvier 2022. En grande partie, les échanges entre Mory Condé et les acteurs politiques ont porté sur la transition et il a profité pour faire quelques annonces. Parmi celles qui ont retenu l’attention du reporter du ledjely.com, les actions entreprises par la cour de répression des infractions économiques et financières.

Pendant longtemps, la corruption a été le sport favori de certains cadres de l’administration. Pour le ministre Mory Condé, il est temps de mettre fin aux mauvaises habitudes. « Nous allons faire la rupture. Il faut qu’on arrête les habitudes du passé. C’est le seul pays où vous avez un fonctionnaire qui est payé à moins de 300 Euros et qui est cité parmi les propriétaires immobiliers dans le pays », a déploré Mory Condé.

Rappelant le manque d’infrastructures scolaires dans plusieurs localités en Guinée, notamment à Conakry, Mory Condé assure que ceux sont accusés de détournement seront tous amenés à s’expliquer sur la source de leurs enrichissement, pour aller vers la moralisation des choses publiques » tant attendue par les Guinéens. « Nous avons assez de clients pour la CRIEF. Aujourd’hui des dossiers sont en train d’être étudiés et ces dossiers, en toute transparence. Les personnes concernées passeront devant la CRIEF pour expliquer la provenance de l’argent qui a servi à bâtir ces immeubles. Elle permettra de récupérer les bâtiments [construits sur la base des enrichissements illicites] et doter des quartiers des écoles primaires, collèges et des lycées dignes de nom », dira Mory Condé.

Aliou Nasterlin