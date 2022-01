Amadou Damaro Camara: « la vie d’Aminata se résume à un seul mot : l’humilité »

L’ancien président de l’assemblée nationale s’est rendu ce jeudi 13 janvier 2022 à la maison mortuaire de feue Aminata Touré pour la présentation des condoléances. Amadou Damaro Camara retient de la défunte, son humilité. « …je suis obligé de venir compatir à cette douleur. Je suis si vous voulez l’un des propriétaires de son corps. Même si on l’a donnée au camarade de Guèkédou et Kissidougou, je suis lié à elle par le sang. La vie d’ « Amie » se résume à un seul mot, l’humilité, vous savez qu’en son temps quand elle était à POLY ici (Actuelle Université de GAMAL) elle dormait dans le campus comme n’importe quel étudiant, elle n’a pas été une fille de palais et à son tour, elle lavait les toilettes des dortoirs des étudiants comme n’importe quelle fille, c’est ce qu’on retient d’elle. Elle n’a jamais dis, je suis la fille du président. Je suis juste une Guinéenne, ça a été toujours son comportement toute sa vie. Elle était Guinéenne comme son père malgré la désinformation ».

Balla Yombouno