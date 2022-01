CAN/GUINEE-SENEGAL : Kaba Diawara et Aliou Cissé lancent les hostilités

La Guinée affronte le Sénégal ce vendredi 14 janvier 2022 au stade Omnisport de Bafoussam au compte de la deuxième journée du groupe B de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. A la veille du coup d’envoi de la rencontre, les deux sélectionneurs ont animé la traditionnelle conférence d’avant match. Aliou Cissé et Kaba Diawara mesurent l’enjeu de la rencontre. Chacun veut rafler les trois points à l’issue des 9O min.

Le Sénégal de Sadjo Mané, première nation de football du continent au classement FIFA, s’est imposé à la dernière minute contre le Zimbabwe sur pénalty lors de son entrée en lice dans la compétition. Privé de quelques joueurs cadres qui ont été testés positifs au coronavirus, Aliou Cissé pense qu’il a malgré tout des joueurs qualifiés à aligner contre la Guinée. « Nous avons bien préparé la rencontre et les joueurs sont bien concentrés sur l’objectif. Nous allons aborder le match dans un bon état d’esprit pour gagner les trois points… ».

Vice-champion d’Afrique en titre, le Sénégal est sur une série d’invincibilité énorme avoue Kaba Diawara qui était accompagné pour cette conférence de presse par l’attaquant Mohamed Bayo. Cependant, le Syli National ne se laissera pas impressionner et fera tout pour gagner le match. « Le Sénégal est une grande équipe pour preuve, c’est le vice-champion d’Afrique et il était de la partie lors de la dernière édition de la coupe du monde. Ils ont une série d’invincibilité qu’on ne possède pas. Donc c’est à nous de rivaliser avec eux… », précise Kaba Diawara. Pour l’instant, Kaba n’a pas arrêté son onze de départ tout comme le système qu’il va mettre en place. « On est en train de réfléchir, penser à toutes les éventualités… ».

De son côté, Mohamed Bayo soutient que tous les joueurs sont motivés et quant à lui, il est disposé à jouer dans tout schéma proposé par le sélectionneur.

La bonne nouvelle pour le sélectionneur guinéen, 26 joueurs sur les 27 convoqués sont disponibles pour le derby des voisins.

En 2006, le Sénégal avait éliminé la Guinée en quart de finale de la CAN. Kaba Diawara et Pascal Feindounou, joueurs à l’époque avaient marqué les buts de la Guinée qui avait fini par perdre le match sur le score de trois buts à deux. Ce vendredi, ils vont essayer de prendre leur revanche à partir du banc de touche.

TMBB, ledjely.com