Foniké Menguè « dévasté » après la mort d’Aminata Touré

L’activiste membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) est au nombre de ceux qui sont particulièrement affligés par la mort, hier au Maroc, d’Aminata Touré. Le militant anti-troisième mandat libéré à la suite de la prise du pouvoir, le 5 septembre dernier, par le CNRD, a profité de son passage dans la famille de la défunte, pour faire part de la peine que la disparition de l’ex-mairesse de Kaloum lui fait.

Selon Foniké Menguè, il n’y a pas que la famille d’Aminata Touré qui va regretter la mort de cette dernière. « Hadja Aminata Touré représente beaucoup pour la Guinée. Je vais dire ici que c’est une grande perte que la Guinée toute entière vient de connaître », dit-il en effet. Mais évoquant ses propres sentiments, il ajoute : « Je suis dévasté quand j’ai appris la nouvelle hier, ça m’a fait tellement mal jusqu’à présent je peux vous dire que je ne me suis pas retrouvé ».

Et s’il est affecté, c’est parce qu’il avait des liens particuliers avec la défunte. « La dernière fois que j’ai parlé avec elle, c’est quand je suis sorti de la prison. J’ai même prié Dieu pour elle ce jour là pour qu’elle recouvre sa santé. Mais je n’avais pas pensé que je n’allais plus me voir avec elle, (…) Et quand on m’a arrêté pour la deuxième fois, ma sortie a trouvé qu’elle était déjà au Maroc pour des raisons de santé, donc on a pas pu se voir », explique celui qui fait également partie du Mouvement sekoutouréïste.

A l’heure des adieux, voici ce que Foniké Menguè retient de Aminata Touré : « Hadja Aminata Touré était quelqu’un de bien , j’ai toujours eu de très bon rapports avec elle ».

Balla Yombouno