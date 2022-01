Au lendemain du décès d’Aminata Touré, mairesse de la commune de Kaloum et fille du premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, plusieurs anciens membres du gouvernement déchu d’Alpha Condé se sont rendus ce jeudi au siège du PDG-RDA, l’ancien parti unique, sis à Donka dans la commune de Dixinn, pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée.

Parmi ces personnalités, l’ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Celui-ci a non seulement partagé ses sentiments, mais aussi s’est confié sur la personnalité de la défunte. « Je suis très triste. Très épuisé, parce que j’ai des liens très forts avec la défunte, avec la famille. J’ai commencé ma carrière administrative en 1979 avec son mari qui était directeur de cabinet au ministère de la Coopération, qui m’a entouré de toutes ses attentions. Si sur le plan politique, je suis un rebelle jugé pour le bout du jour comme un contre-révolutionnaire, mais son mari m’a toujours protégé. Ami a toujours été là pour moi. Nous avons gardé des liens très forts (…) C’est beaucoup de tristesse et c’est une perte pour les Guinéens, parce que Ami Touré était une brave femme, une bonne citoyenne, une bonne Guinéenne, qui s’est toujours battue pour l’unité de la nation guinéenne, pour la concorde entre les Guinéens. On l’a vue dans les différentes épreuves politiques, elle a toujours été là pour prôner la paix et les vertus de dialogue et de l’entente (…) Que Dieu l’accompagne, l’a reçoive dans son paradis éternel », a pris l’ancien Chef de gouvernement.

Balla Yombouno