KALOUM : A Coronthie, des eaux usées menacent la santé des citoyens

Au quartier Coronthie, non loin de la maison centrale de Conakry, des eaux usées dégageant une odeur nauséabonde dérangent les passants et les riverains. Les caniveaux étant bouchés, ces eaux usées en provenance des fosses sceptiques sont déversées dans les rues. Ce qui constitue une menace pour l’environnement mais aussi la santé des citoyens.

La situation est critique dans la ruelle située entre la cité chemin de fer, le ministère de la jeunesse et la maison centrale. Selon Fatoumata Bangoura , une mère de famille qui vend des bananes et des galettes à quelques mètres de là, cette eau provient des WC environnants. « Comme vous le constatez cette eau vient des fosses septiques dont les tuyaux sont connectés au caniveaux. C’est rempli et certains tuyaux sont cassés maintenant ça déborde sur la route ici. Moi qui vends ici même, mes clients commencent à me fuir ».

Abdoulaye Bah est conducteur de taxi moto, il roule toute la journée sur cette route. « C‘est ici que je gagne mon pain mais je vous assure que cette eau stagnante nous dérange. Elle dégage une telle puanteur. Souvent même elle éclabousse des passants ou nous même quand nous sommes à moto. Ce qui est source de maladies. Nous demandons au gouvernorat de nous aider ».

Au gouvernorat de Conakry, notre équipe de reportage n’a pas eu de répondant.

Asmaou Diallo, ledjely.com