KANKAN : un jeune d’une vingtaine d’années arrêté pour pédophilie

Ce vendredi, 14 janvier, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été présenté à la presse dans les locaux de la Brigade des recherches de Kankan. Il est accusé d’agression sexuelle sur un jeune garçon âgé de six ans.

C’est mercredi dernier que l’acte s’est produit au quartier Korialen dans la commune urbaine de Kankan, précisément à Bada. Sur les circonstances de l’arrestation du présumé pédophile, le père de la victime a expliqué qu’il était à son atelier avec son jeune garçon. Et quand celui-ci a eu envie de se mettre à l’aise, il est parti aux toilettes. Mais le père a constaté que l’enfant prenait assez de temps dans les toilettes. « J’étais inquiet et je suis à sa recherche aux toilettes. Une fois là-bas, j’ai vu mon enfant en bas et les jeune complètement déshabillé qui abusait sexuellement de lui. J’étais dépassé par l’acte et je me suis mis à le jeune homme jusqu’au dehors. De la, les forces de sécurité qui étaient là nous ont transporté à la gendarmerie », a relaté le père.

Le mis en cause qui est apprenti de camion de profession n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré ne pas être sous l’emprise de stupéfiants. Le jeune a évoqué tout de même une « volonté de Dieu » pour justifier son acte.

Le sous-lieutenat Yancrass Camara, point focal du département Protection des personnes vulnérables à la Brigade des recherches de Kankan, a promis de déposer l’accusé au niveau du procureur de la République près le Tribunal de première instance (TPI) de Kankan. « Le procès verbal est déjà fini et le dossier va être transféré au niveau du magistrat compétent. Nous demandons aux parents de veiller sur leurs enfants, et de nous interpeller à chaque que de telles choses sont constatées », a-t-il lancé.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com