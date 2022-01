KANKAN : le procureur général installé dans ses fonctions

Le nouveau procureur général de Kankan a été installé ce vendredi 14 janvier dans ses fonctions. Fallou Doumbouya a pris l’engagement de faire appliquer la loi.

La cour d’appel de Kankan tient enfin ses nouveaux responsables. Le procureur général et le premier président de cette instance juridictionnelle du pays ont promis, en marge de la cérémonie de prise de fonctions, de veiller à l’application de la loi dans les régions de la Haute-Guinée et de la Guinée-forestière réputées êtres zones conflictuelles. Le procureur général est d’abord revenu sur sa mission : « nous avons une mission de coordination, de surveillance et de veille sur l’application de la loi. Je veillerai à ce que la loi soit le dénominateur commun de tous les humains qui vivent sur le territoire sans aucune considération fondée sur les règles subjectives. La loi sera la seule ligne qui va orienter notre travail dans cette cour d’appel », a déclaré Fallou Doumbouya.

Le successeur de Kairaba Kaba, désormais inspecteur général des services judiciaires de la Guinée promet d’apporter sa touche à cette cour : « les bonnes traces de nos prédécesseurs seront maintenues et jalousement entretenues. Nous ferons en sorte d’apporter d’autres bons actes pour le bien de nos populations ».

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com