Le président du PEDN, Lansana Kouyaté, était parmi les leaders politiques ayant pris part au déjeuner à l’invitation du colonel Mamadi Doumbouya, ce samedi 15 janvier 2022 au palais Mohamed V, nouveau siège de l’exécutif guinéen.

A sa sortie de cette rencontre, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la transition, Lansana Kouyaté s’est confié à la presse. « Il a été question de la coopération dans l’esprit de la Charte de la transition entre les partis politiques et le CNRD. Il a été question de tout ce qui a été défini par le CNRD, par le gouvernement, comme socle pour aller de l’avant : l’unité du pays, l’esprit de mouvement d’ensemble et la justice (…) Comme les uns et les autres se plaignaient qu’il n’y a pas de contact, il n’y a pas de cadre permanent, je crois qu’aujourd’hui, c’était le départ de ces contacts entre le CNRD et le gouvernement, et les partis politiques. Ça, c’est ma lecture de la situation. Je sors ravi, parce que tout progrès a un début. On passe par des moments d’incertitude, des moments difficiles, mais il faut reconnaître que ce qui a été posé comme actes est déjà hautement appréciable. Maintenant, les questions qui se posent, on ne les dit pas devant la presse. Quand on se rencontre, on se donnera des conseils réciproques pour que la transition soit une bonne transition, afin qu’elle soit paisible et qu’elle concourt à l’unité de notre nation », a déclaré l’ancien Premier ministre.

Balla Yombouno