Après une carrière riche et variée, l’artiste musicienne, Binta Laly Sow, — qui se fait discrète ces dernières années sur la scène musicale guinéenne — peut continuer à espérer avoir son propre toit. Cela à travers le projet humanitaire « Un toit pour Binta », initié fin 2020 par Alimou Sow, blogueur communicant et Abdoulaye Sadio Diallo, journaliste indépendant. En effet, plusieurs actions sont prévues ou déjà faites pour venir en aide à l’icône de la musique pastorale guinéenne afin qu’elle puisse avoir une maison dans la ville de Conakry.

Des actions qui sont, entre autres, une collecte de fonds et la sortie d’un mini album financé par le projet qui vise à récolter des fonds à travers la vente de l’œuvre. L’annonce a été faite par les initiateurs du projet ce samedi 15 janvier 2022 au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée à la Maison de la presse à Kipé-Dadya, dans la commune de Ratoma.

Revenant sur les raisons de ce projet, Alimou Sow a estimé que Binta Laly Sow, comme plusieurs autres musiciens guinéens, méritent d’être soutenues à travers des actions pérennes. Une action humanitaire, a-t-il précisé, que l’entourage et l’artiste même ont consentie avant même sa mise en place. « Binta Laly Sow le mérite doublement, voire triplement, parce qu’elle est âgée maintenant. C’est aussi parce c’est une icône de la musique pastorale guinéenne de façon particulière et de la musique guinéenne de façon générale. Elle a représenté la Guinée valablement à diverses circonstances, divers endroits et horizons, mais également parce que, malgré une carrière de plus de 50 ans musique, elle n’est malheureusement pas encore chez elle », a-t-il justifié. Alimou Sow a déploré le fait qu’en dépit de « tout ce qu’elle a apporté à ce pays en terme de contribution à la culture, qu’elle soit encore dans cet état ».

Après avoir écarté des idées telles qu’un appui financier ou un financement pour permettre à l’artiste de se lancer dans l’agriculture à Télemélé, les coordonnateurs du projet « Un toit pour Binta » sont finalement tombés d’accord sur un projet de construction d’une maison à louer dans la ville de Conakry dont les recettes seront mises à la disposition de l’artiste « tant qu’elle est en vie ».

Pour que cela soit possible, une collecte de fonds a été ouverte et un mini album, composé de 5 titres dont la sortie est prévue le 12 mars 2022 au chapiteau du Palais du peuple et « sera vendu à un spécial » financé par le projet, ont été mis en œuvre. « Nous passons par son talent, parce qu’elle est encore apte à faire ce travail, pour donc léguer justement à trouver cet argent », a ajouté M. Sow, qui envisage de venir en aide à d’autres artistes qui se trouvent dans la même situation de précarité.

Aliou Nasterlin