LITTERATURE : la journaliste Kadiatou Kaba présente son livre ‘’Cœur meurtri’’

« Cœur meurtri’’, c’est le titre de l’ouvrage de Mlle Kadiatou Kaba, journaliste présentatrice du 20h30 à la télévision nationale. Edité par Innov Editions, le livre de 100 pages se reparti en 14 chapitres eux-mêmes regroupés en 5 parties.

La première partie aborde la famille ordinaire, la deuxième expose sur les réalités de la vie, la troisième met l’accent sur la cruauté de la vie, la quatrième porte sur la ville de Kankan. La cinquième et dernière grande partie du livre est réservée au retour à Conakry.

La jeune auteure se sert surtout de son livre pour rendre hommage à son défunt père. Selon Kadiatou Kaba, il a été rédigé durant les périodes les plus douloureuses et difficiles de son existence : « Si j’ai décidé d’écrire Cœur meurtri, c’est parce qu’au fond de moi, j’avais mal. J’avais envie vraiment de partager avec les autres mes sensations, mes émotions. Et pour moi, la meilleure façon de les exprimer, c’était de se mettre à l’écriture ».

Pour elle, la rédaction était d’autant plus un exutoire que maintenant que celui-ci est disponible, « je me sens apaisée. Si hier, j’avais le cœur meurtri, aujourd’hui, à travers toutes ces éminentes personnalités mobilisées autour de moi, je pense que ça va », confie-t-elle. Et même, de sa propre expérience, elle a tiré l’enseignement que l’écriture est libératrice : « L’écriture m’a libérée. Oui, l’écriture m’a aidé à me vider. Oui, l’écriture m’a permis de me rapprocher de l’être cher que j’ai perdu, qui est mon père. Oui, l’écriture m’a permis de pouvoir célébrer mon père comme je l’aurais souhaité. Et pour moi, la meilleure façon de le célébrer, c’était de l’immortaliser à travers ce livre. Aujourd’hui, je l’immortalise certes, mais je m’immortalise aussi ».

Balla Yombouno