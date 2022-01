LOLA : un feu de brousse ravage plantations et champs à Lainé

La sous-préfecture de Lainé, relevant de la préfecture de Lola, à nouveau en proie aux feux de brousse. Comme c’est le cas pratiquement chaque année en pareille période, ce sont plusieurs hectares de caféiers et de palmiers à huile qui ont été emportés par les flammes depuis le vendredi dernier.

D’origine inconnue, le feu qui peine encore à être circonscrit, cause d’importants dégâts matériels dans les villages de la sous-préfecture de Lainé. Mamadi Gomou a déjà perdu 4 hectares de sa plantation. « Nous, c’est le samedi qu’on a vu le feu de brousse ici. Toute ma plantation de caféiers et de palmiers a été ravagée. Et jusqu’ici, le feu continue à la brûler. J’ai tout fait pour l’éteindre, mais impossible ». Désemparé, il ajoute : « C’est vraiment une perte pour moi. Parce que cette plantation représentait tous mes investissements. J’y ai mis tout ce que j’ai gagné ».

Le maire de la commune rurale de Lainé, avoue l’impuissance de la communauté à faire face à l’ampleur des flammes. « Malgré la mobilisation de la population, il y a toujours des dégâts parce que, on ne parvient jusque-là pas à éteindre ce feu. Plusieurs hectares de plantations de caféiers et de palmiers à huile appartenant à mes citoyens et à moi-même sont en feu », déclare Walamou Sonomou. Qui lance un appel au secours en direction de « nos camarades, nos amis, nos voisins », dit-il.

Sans trop y croire lui-même, le maire promet l’ouverture d’une enquête, avec l’espoir que cela aidera à retrouver l’auteur de ce feu de brousse dévastateur. « On ne connaît pas qui est à l’origine de ce feu. Mais j’ai instruit aux services des eaux et forêts de mener une enquête bien appropriée pour pouvoir découvrir ceux-là qui ont mis le feu afin que justice soit rendue », dit-il.

Pour terminer, Walamou Sonomou, plaide auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, en vue d’un soutien aux sinistrés.

Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com