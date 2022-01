MANEAH : elles concassent des pierres pour nourrir leurs familles

La pauvreté, des époux au chômage, la précarité sociale, la nécessité de joindre les deux bouts sont les raisons qui poussent de nombreuses femmes à prendre d’assaut les carrières sauvages de Kansigueyah, dans la sous-préfecture de Manéah. Des carrières dans lesquelles elles passent les journées à torturer leurs frêles corps. Sous un soleil accablant et nageant dans la sueur, elles n’ont pas le temps de se plaindre de leur sort. Parce que trop occupées à casser les roches en faire des graviers qu’elles devront vendre. C’est la condition qu’elles doivent remplir au quotidien pour que leurs nombreuses familles ne dorment pas le ventre creux.

Le rituel est le même tous les jours pour Fatoumata Camara, 45 ans et mère de 5 enfants. Son mari handicapé, elle se lève tôt le matin et s’empare de ses outils. Direction ? La carrière. Une fois sur le site, sous un soleil de plomb, elle amasse les cailloux à concasser dans un sceau. Habituellement, c’est elle qui les transporte ensuite sous la bâche où elle doit ensuite les réduire en graviers au moyen du marteau. Mais comme tous les week-end, ce dimanche, Yamoussa Soumah, était là pour l’aider. « Tous les jours, je parcours 1 kilomètre pour venir dans cette carrière. Quand nous venons le matin, on quitte à 19h. Si je ne travaille pas ici, je ne pourrai pas nourrir mes enfants et payer leur scolarité, vu que son mari est handicapé », explique Fatoumata.

Si le travail est harassant, Fatoumata et les autres n’ont cependant pas le temps de s’attarder dessus. D’autant qu’elles doivent se hâter d’obtenir le volume de graviers requis pour pouvoir ensuite les écouler. Et c’est vital. « Nous vendons le tas à 300 000 GNF voire quelquefois à 250 000 GNF. C’est cet argent que j’utilise pour nourrir ma famille en achetant du riz, des condiments et payer la scolarité des enfants (pleurs) ». Elle s’empresse d’ailleurs d’implorer le soutien du président de la Transition.

Son fils ainé, Yamoussa, 21 ans et élève en 11ème année, sciences expérimentales, a conscience du sacrifice que consent sa maman pour mettre sa famille à l’abri des besoins. « J’espère qu’un jour, Dieu nous viendra en aide pour sortir de cette misère. C’est d’ailleurs cela mon combat, sortir ma mère de ces travaux pénibles », indique-t-il.

Mamadama Touré, 26 ans, mariée et mère de 2 ans, elle, n’a priori rien à chercher dans la carrière. Certes, elle traine un handicap qu’elle impute à un » « piqûre ». Mais son commerce peut lui procurer de quoi nourrir sa famille. « Mais vu que ma mère souffre, je viens l’aider parfois dans cette carrière pour casser les cailloux, parce qu’il n’est pas question que je reste insensible à la souffrance de ma mère ».

Mamaïssata Camara, elle, est mère de 8 enfants dont 4 jumeaux. Allaitant encore les deux dernières jumelles, elle n’en manie pas moins le marteau pour casser les pierres. Quand nous l’avons rencontrée, elle venait de se retirer dans sa tente de fortune pour donner le sein à ses jumelles. On sentait aisément qu’elle était fatiguée. La sueur n’avait pas encore séché sur son visage. Et ses deux enfants, chacune accrochée à un sein, s’agitaient. « Mon mari ne travaille pas, je n’ai personne pour m’aider (…) Je suis dans cette activité depuis 4 ans. Après l’école, mes enfants viennent pour m’aider à transporter et casser les pierres », explique-t-elle sans une pointe d’amertume. Un des enfants dont elle parle, c’est Ibrahima Sory Bangoura, élève en 3ème année. Il confirme : « Je viens pour aider ma maman à casser les cailloux. Quand je viens, je regroupe les cailloux, elle les casse et on fait le tamisage pour en tirer les graviers ». Que sa maman soit obligée de faire un travail aussi pénible, il n’en est nullement content. « Ma maman fait ce travail, mais vraiment je n’apprécie pas. Mais je lui ai promis qu’un jour je vais la rendre heureuse », promet-il.

Balla Yombouno