Vers un second CPP

On a connu les factions du SLECG. Décidément, on va connaître les factions du CPP. En effet, si ce lundi, une première frange de cette entité avait proclamé Cellou Dalein Diallo comme porte-parole, ce mardi, une autre devrait annoncer un autre leader comme porte-parole. Ce second front constitué de ceux qui étaient opposés à la désignation du leader de l’UFDG a notamment en son sein les anciens premiers ministres, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, ainsi que Dr. Ousmane Kaba et Faya Millimono. Les partisans de cette deuxième tendance annoncent une réunion qui se tient en ce moment même au siège de l’UFR, à Matam.

Il l’avait déjà dit. Dr. Ousmane Kaba le réitère, il n’est pas d’accord avec le choix porté sur Cellou Dalein Diallo. Et il pense même que la rencontre qui a désigné celui-ci comme porte-parole n’est pas suffisamment légitime. « Ni moi, ni Sidya, ni Kouyaté et Faya n’étions informés de la rencontre d’hier. Ce n’est pas malin ça », laisse-t-il entendre au téléphone d’un reporter de Ledjely.com. Et en procédant ainsi, Cellou Dalein et les siens auraient cassé la dynamique unitaire. « Ils ont créé leur CPP et ils ont pris la responsabilité de tout casser. A la rencontre d’hier, il [Cellou Dalein ndlr] n’était qu’avec Sylla (Mamadou Sylla, ndlr) là-bas. Toutes les personnes que j’ai citées n’étaient pas là-bas. Ils sont allés créer pour eux et ils ont dit, soit il est porte-parole, ou ils s’en vont. Donc, ils sont partis ».

Et le leader du PADES de confirmer la rencontre qui devrait, dans les minutes qui suivent, entériner ce second front. Aucune conciliation possible pour l’heure. Même si Dr. Makalé Traoré, s’exprimant ce matin, chez nos confrères d’Espace FM, semble y croire encore.

Ibrahima Kindi