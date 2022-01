Alpha Condé aux Emirats Arabes Unis, le RPG/Arc-en-ciel et ses alliés jubilent…

Autorisé à aller se soigner, Alpha Condé a quitté Conakry lundi pour Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Une décision saluée ce mercredi 19 janvier 2021 par le RPG/Arc-en-ciel et ses alliés dans une déclaration dans laquelle ils ont remercié le CNRD et la CEDEAO pour avoir mis en œuvre cette réclamation, l’une des plus importantes du parti.

C’est Domani Doré, ancienne députée et porte-parole de l’ex-parti présidentiel, qui a lu la déclaration suite à une réunion qui s’est tenue au siège du parti, en présence de plusieurs de ses hauts responsables.



C’est avec beaucoup de soulagement que le RPG/Arc-en-ciel et ses partis disent avoir suivi la décision prise par les autorités de la transition guinéenne et la CEDEAO, permettant à l’ancien président Alpha Condé d’aller se faire soigner aux Emirats arabes unis. Après avoir remercié le CNRD et la communauté internationale pour avoir mis en œuvre une telle décision, l’ancien parti au pouvoir se dit être prêt et même engagé désormais « à participer pleinement au processus de transition dans un esprit de dialogue, de paix et de construction institutionnelle de notre administration ».



Aliou Nasterlin