MALI : « Sortez des slogans révolutionnaires et dites la vérité à la junte »

L’autre pan de la crise malienne qui pour l’instant n’est pas souvent évoqué, c’est la responsabilité des dirigeants et au-delà de l’élite africaine. Bien sûr, la France et plus largement l’occident ne sont pas des enfants de cœur. La Russie et la Chine ne le sont pas non plus. Mais puisque le débat de fond reste la précarité de la vie en Afrique, les crises interminables, quid de la responsabilité des dirigeants africains. Sont-ils moins coupables que ceux que l’on s’empresse souvent d’indexer ? Pas du tout, estime cet observateur.

Voilà ça… Pas de slogans révolutionnaires stériles, pas d’insultes stériles à la France et à l’occident (pour rappel ce sont vos dirigeants qui pillent vos maigres ressources pour aller les dépenser chez les blancs), les dirigeants qui aiment vraiment leur peuple, leur épargnent des conflits bêtes et améliorent le quotidien et les infrastructures du pays.

Ceux qui encouragent les maliens, sur les réseaux sociaux, aux bras de fer contre le reste du monde n’aiment pas le peuple malien mais les aventuriers du Mali.

Car aimer ses frères maliens, c’est leur rappeler la vérité, les appeler aux dialogues et au respect des engagements.

Les occidentaux n’aiment et détestent personne en vrai, ils défendront toujours les intérêts de leurs populations. Donc si vos institutions sont faibles, vos dirigeants bêtes et corrompus, votre conscience endormie, les occidentaux viendront prendre, à peu de frais, ce qui leur faut pour continuer à prospérer. Et c’est normal !!!!

Personne n’ira abuser le Rwanda car ils trouveront l’obligation de respect en face d’eux.

Pourquoi l’occident respecte-t-il les asiatiques ? A cause de leurs yeux bridés ?

Nonnn ! A cause de leur efficacité et leur patriotisme.

Continuez avec des slogans de Panafricanistes. Les Panafricanistes actuels sont idéalistes, à part le constat des misères des peuples noirs, quelles solutions ? Aucune !

Les Krumah rêvaient d’une Afrique Unie pas une Afrique contre le monde ! »

Pas question d’accepter une transition de 5 ans à un groupe de militaires qui veut défendre son peuple dans un Palais au lieu du champ de bataille ! Le monde civilisé ne permettrait pas à un groupe armé de prendre un Etat en otage à cette ère de mondialisation. C’est à Assimi Goita et sa bande d’épargner au peuple qu’ils prétendent aimer, des souffrances.

NFala Sako