TPI DE KALOUM : Cellou Dalein Diallo retire sa plainte contre Ousmane Gneloy

On vous le disait dans un précédent article : le procès d’Ousmane Gneloy Diallo se poursuit ce mercredi 19 janvier 2022 devant le Tribunal de première instance (TPI) de Kaloum. Le jeune militant de l’ancien parti au pouvoir, le RPG/Arc-en-ciel, est poursuivi pour diffamation et injures publiques, faits punis par les articles 363, 365, et 366 du Code pénal.

Mais peu après l’ouverture de l’audience, le président du tribunal a annoncé que les avocats de la partie civile, c’est-à-dire le collectif des avocats de Cellou Dalein Diallo, ont déposé une lettre de desistement en date du 18 janvier 2022.

Apres cette annonce, les avocats du prévenu, Ousmane Gnelloy Diallo, ont demandé plus de précisions et d’éclaircissements sur ce desistement. D’ailleurs, ils ont contesté cette décision par la voix de Me Bérété. « C’est Elhadj Cellou qui a désisté et non la grande famille de feu Thierno Mamadou Dalein. Il faut aussi justifier le versement de la caution », a-t-il répondu à l’annonce du désistement.

Me Alseny Aissata a, au nom du collectif des avocats de Cellou Dalein Diallo, rétorqué que c’est une action qui a été engagée par la partie civile. « Ce n’est pas à [la partie adverse] de nous dire que toute la famille doit désister. Il ne faut pas se substituer du tribunal », a-t-il ajouté.

Reprenant la parole, le président du tribunal a demandé de mettre fin à cette affaire.

Certes le procès d’Ousmane Gneloy se poursuit, mais cette fois-ci il n’est poursuivi que par la grande famille de Thierno Mamadou Dalein Diallo — autrement dit la famille de Cellou Dalein Diallo et non lui-même — pour des faits d’injures publiques et de diffamation.

Balla Yombouno