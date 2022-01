TPI DE KALOUM : Ousmane Gneloy explose sa colère contre un jeune « proche de Kadiatou DK Diallo »

Le procès opposant la famille de Cellou Dalein Diallo aux frères Gnelloy – Fatou et Ousmane — se poursuit ce mercredi 19 janvier 2022 devant le Tribunal de première instance (TPI) de Kaloum. Et à peine ouverte, l’audience est marquée par la colère d’Ousmane Gneloy Diallo — seul prévenu présent ; sa sœur Fatou Gneloy, officiellement recherchée par la justice, est introuvable — contre un jeune homme qu’il accuse d’être venu dans la salle pour le filmer.

Assis dans le box des accusés, Ousmane Gnelloy a éclaté sa colère en voyant dans la salle un jeune homme qu’il a présenté comme étant proche de Kadiatou DK Diallo, la fille d’Elhadj Biro Diallo, qui l’a trimballé en justice pour injures publiques, des accusations pour lesquelles il purge une peine de prison ferme à la Maison centrale de Coronthie.

Ce matin donc, à l’ouverture de l’audience, Ousmane Gneloy Diallo a accusé ce jeune homme de l’avoir filmé.

Ses propos s’adressant au jeune homme dont l’identité n’a pas été révélée ont attiré l’attention des gardes pénitenciers qui sont intervenus pour expulser de la salle l’individu qui, selon les murmures, n’avait pas filmé celui qui se faisait appeler « ministre de la Défense du président Alpha Condé sur Facebook ».

Peu importe, la stratégie de Gnelloy a porté ses fruits parce que le jeune homme ne pourra pas suivre son procès.

Pour rappel, la sulfureuse fratrie des Gneloy Ousmane et Fatoumata Binta — plus connue sous le nom Fatou — font face à des accusations portées devant la justice par Cellou Dalein Diallo et sa famille pour diffamation et injures publiques, des faits punis par les articles 363, 365, et 366 du Code pénal. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent plusieurs années d’emprisonnement.

Balla Yombouno, depuis le TPI de Kaloum