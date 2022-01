Fonds de développement social et de l’indigence : les promus ont pris fonctions

La passation de service a eu lieu dans la salle de conférence du fonds de développement social et de l’indigence en présence du secrétaire général du ministère de l’action sociale et des personnes vulnérables département de tutelle du F.D.S.I

La nouvelle directrice générale adjointe, Aicha Nanette Sylla, a exprimé toute sa gratitude au colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance. Elle a déjà identifié ses objectifs: « nous avons des défis qui nous interpellent tous, celui de la mise en œuvre de nos différents projets et programmes. Je sais déjà que les résultats escomptés seront au rendez-vous car je ne doute pas de la compétence non seulement des cadres du fonds national d’indigence mais aussi du fonds de développement social et de la solidarité. Je vous demanderai de vous mettre au travail dès aujourd’hui ».

Lansana Diawara, le directeur général, mesure l’importance de ce service dans un pays où le taux de pauvreté est très élevé. Il souhaite l’implication de tout le monde pour la réussite de son service. « Je suis très heureux pas parce que je dois gérer les destinées de ce grand service qui, pour moi, est fondamental quand on sait que plus de 52% de la population guinéenne traversent des moments très difficiles. Ces 52% de la population comptent sur ce service, ils comptent sur ce pays. En ce qui me concerne, je porterai la gouvernance au sein de cette direction, je l’assumerai et ferai en sorte que chacun soit impliqué dans la mise en œuvre de nos objectifs. L’autre chose qui aussi importante pour moi, c’est que dans ce service, l’apport de chacun compte, c’est une chaîne. Par conséquent, nul ne peut avoir la prétention d’avoir toutes les compétences requises pour faire bouger ce service»

Par ailleurs, il invite ses collaborateurs au travail pour avoir des bons résultats : « Je suis conscient que chacun peut faire quelque chose. Généralement il y a des frustrations dans certains de nos services, ce qui fait que les gens n’ont pas la capacité de sortir le maximum d’eux pour faire bouger davantage les choses. La transparence dans la gestion et les réformes seront portées nous tous ».

Balla Yombouno