SYLI NATIONAL : deux joueurs sanctionnés pour indiscipline

La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) de commun accord avec le staff technique du Syli national a infligé des sanctions à Seydouba Soumah ‘‘Konkolet’’ et à Ibrahima Sory Conté ‘‘Maibra’’ pour comportements inappropriés et propos désobligeants. La sanction est intervenue à la suite de la qualification de la Guinée pour les huitièmes de finales. Le communiqué a été rendu public ce jeudi 20 janvier 2022, via les réseaux sociaux.

Pour Mohamed Lamine Sylla, entraineur du Fello Star de Labé, cette sanction infligée aux deux joueurs permettra de maintenir la discipline au sein de l’effectif, « même le meilleur du joueur du monde peut être sanctionné. Ils doivent être sanctionnés pour éviter de contaminer les autres » lâche le coach.

Conscient des limites et des comportements à adopter au sein de la sélection, Idrissa Somparé, journaliste sportif à FIM FM, n’y trouve pas de problème. Par contre, il redoute que cette sanction n’affecte moralement les joueurs pour les prochaines rencontres, « cette sanction pouvait attendre après les matchs pour intervenir. A quelques jours de la prochaine rencontre, cela pourrait affecter les joueurs. Espérons que cette sanction ne va pourrir l’atmosphère » explique-t-il.

Ibrahima Kindi