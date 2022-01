KANKAN : plusieurs cases et leurs contenus réduits en cendres

Treize cases et leurs contenus ont été réduits en cendres ce 20 Janvier 2022. L’incendie s’est déclaré aux environs de 12 heures à Sanana, un village relevant de la commune rurale de Gbéredou- Baranama, située à trente-cinq kilomètres du centre ville de Kankan.

C’est devenu récurent ces derniers temps dans la préfecture de Kankan. A chaque harmattan, le feu fait assez de dégâts. Le dernier cas remonte à ce jeudi dans le secteur de Sanana à quelques cinq kilomètres de Gbéredou- Baranama. Joint au téléphone, Oumar Condé, jeune leader de Gbéredou- Baranama qui s’est rendu sur les lieux décrit les faits : « vous savez que le vent souffle beaucoup ces temps chez nous ici. Et anciennement à chaque 11 heure, un tam-tam annonçait que tout le monde éteigne le feu mais avec la mondialisation, les gens ont abandonné cette culture. Hier, à la même heure, le vent a énormément soufflé et l’incendie a commencé dans une case avant de toucher plusieurs autres. Avant qu’on ne maîtrise le feu, treize cases étaient déjà incendiées et les conséquences sont assez énormes ».

En ce qui concerne le quotidien des victimes depuis cet incendie, notre interlocuteur explique : « avec l’entraide des uns et des autres, ils ont passé la nuit dernière avec des voisins et parents en attendant des dispositions des autorités locales ».

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com