Séminaire gouvernemental : le premier ministre, Mohamed Béavogui, lance les travaux

Le premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, a présidé ce vendredi 21 janvier 2022 lancement des travaux du séminaire gouvernemental sous le thème « coordination du travail gouvernemental ».

Ce séminaire de deux jours a pour objectif : l’appropriation par les membres du gouvernement, les cadres de l’administration publique de la synergie autour du travail gouvernemental. Il va également favoriser le partage de bonnes pratiques susceptibles d’améliorer les performances de l’administration publique guinéenne et l’atteinte des objectifs de la feuille de route du Gouvernement.

Pendant deux jours, les membres du gouvernement passeront en revue les thématiques comme le cadre de gouvernance de l’administration publique, missions et principes de l’administration publique, élaboration et exécution du budget de l’Etat, communication gouvernementale, principes et recommandations en période de transition, le code de conduite et d’éthique et l’agent public, défis et enjeux de la coopération et de la diplomatie en période de transition et le protocole d’Etat, méthodes et techniques de conduite d’une réconciliation nationale réussie.

Dans sa communication, Abdourahmane Siké Camara, secrétaire général du gouvernement rappelle que : « nous organisons ce séminaire sur l’initiative de son excellence monsieur le président de la transition pour une bonne orientation des actions gouvernementales en cette période de transition. Elle s’inscrit également dans la vision du premier ministre chef du gouvernement pour la refondation de l’État en vue de bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un état de droit effectif. La mise en œuvre des réformes efficaces et majeures sur le plan économique, politique et administratif. Au regard des éléments suscités, j’en appelle à l’attention particulière de tous les participants pour qu’au sortir de ce séminaire nous soyons tous outillés à cet effet ».

Le premier chef du gouvernement dira que : « ce séminaire est extrêmement important dans la mesure où nous avons fait de la rectification institutionnelle le premier point de notre feuille de route ».

Et de rappeler : « il y a un peu plus de 2 mois maintenant que nous sommes ensemble en tant que gouvernement. Depuis lors, nous avons fait l’état de lieu, nous nous sommes retrouvés à Farmoryah nous avons ensemble travaillé sur une vision alliée à celle du CNRD, nous avons travaillé sur des objectifs, des actions et nous avons même esquissé le premier coup de ce qui serait un programme intérimaire de transition (…). Nous avons un budget et maintenant il faut se mettre au travail. Mais les femmes et les hommes que nous sommes veulent gagner le combat de la transition le combat du changement et nous estimons que pour le faire nous avons besoin de nous préparer encore un peu plus. C’est dans ce contexte que ce séminaire a lieu. Nous sommes donc ici pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne les rouages du gouvernement ».

