Voici l’intégralité des dossiers de présumée corruption pouvant être transmis à la CRIEF

Dans sa sortie de ce vendredi 21 janvier 2022, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a évoque un certain nombre de dossiers à propos desquels il dénonce des « faisceaux concordants des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol aggravé, enrichissement illicite, corruption, abus d’autorité, blanchiment d’argent et complicité« . En conséquence, il instruit les procureurs de la République près les tribunaux d’instance et le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) d’ouvrir des informations judiciaires au sujet desdits dossiers.

Ci-dessous, nous vous proposons l’intégralité du document rendu public par Charles Wright

Ledjely.com