CAN2022 : le Burkina Faso, premier qualifié pour les quarts de finale !

Le Burkina Faso a battu le Gabon (1-1, 7 t.a.b. à 6), ce dimanche, au bout du suspense et de la séance des tirs au but. Les Étalons sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale.

Des retournements de situation, du suspense, des buts refusés, des cartons à la pelle (quatorze jaunes et une expulsion !), des décisions d’arbitrage contestables, des prolongations et une interminable séance de tirs au but. Le premier huitième de finale de la CAN entre le Burkina Faso et le Gabon a été complètement fou, un peu brouillon et décousu, et au bout d’une interminable séance de tirs au but, ce sont finalement les Étalons qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition en dominant le Gabon (1-1, 7 t.a.b. à 6), ce dimanche.

Rien ne laissait présager ce scénario haletant au terme d’une première mi-temps hachée, où les contacts étaient rugueux, les approximations techniques nombreuses et les décisions de l’arbitre, M. Jiyed, souvent déroutantes. Comme sur ce penalty généreusement accordé au Burkina Faso et finalement manqué par Bertrand Traoré qui a frappé la transversale (18e). Le rapport de forces semblait en faveur des Gabonais qui maîtrisaient le ballon sans forcément se créer d’occasions franches. Et c’est finalement sur une contre-attaque fulgurante, en trois passes, que les Étalons ouvraient le score par leur capitaine, Traoré (voir ci-dessous). Les Panthères réagissaient tout de suite par Boupendza (3ée) et Obiang (34e), dont le lob manquait de tromper Koffi (34e). Boupendza, encore lui, pensait égaliser mais son but était refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres (41e). Lire la suite ici.