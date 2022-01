BURKINA FASO : l’Union africaine appelle à préserver « l’intégrité physique » du président Kaboré

Depuis ce matin, la confusion est totale à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Si certaines sources évoquent la capture du président Roch Marc Christian Kaboré, d’autres tendent à démentir ces allégations. D’autant que la déclaration que les putschistes annonçaient imminente se fait toujours attendre et que la télévision publique continue à dérouler son programme normal. L’aéroport international de Ouagadougou, lui non plus, n’est pas encore fermé. Et c’est dans ce contexte qu’arrive le communiqué ci-dessous signé du président de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien, Moussa Faki Mahamat. On y lit qu’il s’agit d’une « tentative de coup d’Etat« . Par ailleurs, l’instance panafricaine appelle à « préserver l’intégrité physique du Président de la République ainsi que tous les membres de son Gouvernement ».

Encore une fois, donc, si c'est confirmé, des forces spéciales – des forces qui se sentent spéciales, des compétences et des capacités, un devoir et un droit particuliers d'intervenir… l'effet de la rhétorique "forces spéciales" se précise… https://t.co/LoZ3hzY6Ce — Vincent Foucher (@VincentFoucher) January 24, 2022

