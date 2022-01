CNT : l’ANAD de Cellou Dalein dénonce une « injustice » et une « discrimination »

L’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) n’est pas du tout contente de la composition du Conseil national de Transition (CNT) rendue publique le samedi dernier par un décret du colonel Mamadi Doumbouya. La coalition politique autour de Cellou Dalein Diallo s’élève en particulier contre le quota qui lui a été réservé. Alors que 4 places lui avaient été assurées par la répartition opérée par les différentes alliances politiques, elle se retrouve finalement avec une seule place. Une représentativité qu’elle estime infime au regard d’une part de la taille de son regroupement, avec 24 partis politiques, et d’autre part, de son poids électoral. D’autant que, dit-elle dans une déclaration dont Ledjely.com a obtenu une copie, les quotas réservés aux autres alliances sont demeurés « inchangés ». Invitant les autorités à « tenir la balance égale entre les acteurs politiques dans l’exercice de leurs responsabilités respectives« , l’ANAD demande en outre aux militants des partis politiques et des mouvements qui la composent, de « rester vigilants et mobilisés pour dénoncer, le cas échéant, tout acte susceptible de porter préjudice au

caractère paisible, inclusif et juste de la transition« .

Ci-dessous la déclaration

