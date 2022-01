GUINEE vs GAMBIE : les chances du Syli national

Dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2022, la Guinée joue contre la Gambie dans quelques heures. Si le Syli national va aborder le match dans le statut de favori, les observateurs invitent néanmoins à la prudence. D’abord, parce que l’équipe guinéenne est apparue d’évidentes insuffisances face au Zimbabwe, à la faveur du 3ème match du premier tour. Ensuite, parce que les Scorpions de la Gambie incarnent justement la surprise qui caractérise cette 33ème édition de la CAN.

En apprenant le jeudi dernier que l’adversaire de la Guinée en 8èmes de finale serait la Gambie, bien de supporters du Syli national s’étaient réjouis. Parce que loin, ils préféraient la Gambie au Mali ou à la Tunisie. Pour autant, le journaliste Sékou Koutoubou Camara qu’il ne sera pas si facile de se défaire de cette équipe de Gambie. « Cette équipe de la Gambie a séduit tout le continent pour sa première campagne en CAN. Ils ont séduit plus d’un avec une coordination exceptionnelle et une force de frappe coordonnée devant », juge-t-il. En conséquence, il invite la Guinée à la prudence et à l’humilité. « Le syli national doit beaucoup respecter cette équipe et ce sera difficile de les battre », recommande-t-il. Ceci étant, il pense que la CAN camerounaise révèle un peu plus la tendance au nivellement du football africain. « Cette année, plusieurs grands sont tombés face à des petites équipes. Donc attention, tous ceux qui pensent que le syli peut gagner facilement peuvent être déçus à la fin du match ».

En valeur intrinsèque, l’effectif du Syli national peut cependant être un atout dans le cadre du face-à-face de ce lundi. Kaba Diawara devant en plus compter sur des revenants de Covid-19, la Guinée a donc ses chances devant les scorpions de la Gambie dit Momo Fofana. « La Guinée a son destin dans ses mains, moi je dis qu’ils sont favoris dans ce match. Sur papier, l’équipe surpasse de loin l’équipe de la Gambie », estime le confrère. Même si la sélection guinéenne est privée de Naby Keïta, suspendu pour cumul de cartons jaunes, et de Issiaga Sylla et Seydouba Soumah, blessés.

La bataille s’annonce âpre. Mais à l’arrivée, le Syli national pourrait bien se hisser en quart de finale. Du moins, tel est le vœu des supporters.

Hassane Diallo