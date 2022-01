MACENTA : des lourdes peines prononcées dans le procès des affrontements intercommunautaires !

Ouvert le 30 décembre 2021 — avant d’être renvoyé au 10 puis au 11 janvier 2022 —, le procès des 68 prevenus dans le dossier relatif aux affrontements intercommunautaires enregistrés à la fin du mois de décembre 2020 à Macenta qui avaient fait plus d’une dizaine de morts, vient de connaître son épilogue. Le Tribunal de première instance (TPI) de Macenta, délocalisé à N’Zérékoré pour de raisons de sécurité, a rendu son verdict ce mardi 25 janvier 2022.

Dans son verdict, le tribunal a jugé non coupables 33 détenus, et le parquet a ordonné leur mise en liberté immédiate, tout en précisant que s’ils ne sont pas retenus pour d’autres accusations.

Par contre, le parquet a déclaré coupables Kagbè Mamadi Camara, Ford et Moriba Soumaoro, pour assassinat et tentative de meurtre, et de séquestration ; et a condamné Kagbè Mamadi Camara à 30 ans de réclusion criminelle à temps. Pour Forè et Moriba Soumaoro, ils sont condamnés, chacun, à 15 ans de réclusion criminelle par défaut et décerne contre eux des mandats d’arrêt.

D’autres accusés ont été condamnés à payer de lourdes amendes, de plusieurs centaines de millions de francs guinéens.

Retrouvez l’intégralité du jugement ici.

Niouma Lazare kamano, correspondant régional du Djely en Guinée forestière