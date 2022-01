INDICE DE CORRUPTION : classée 150ème, la Guinée perd 13 places

Entre 2020 et 2021, la perception de la Guinée en lien avec le fléau de la corruption, ne s’est guère améliorée. Au contraire, entre les deux années, la situation s’est plutôt dégradée. Ainsi, alors qu’en 2020, notre pays récoltait un score 28 points sur un total de 100, en 2021, selon le rapport de Transparency International rendu public ce 25 janvier, la Guinée n’obtient que 25 points. Soit un recul de 3 points. Mais en terme de classement, c’est la dégringolade. Car notre pays recule de 13 places, en passant de 137ème au rang mondial en 2020, à 150ème l’année dernière.

Ces données contenu dans le rapport rendu public par l’ONG Transparency International sont bien sûr de notre à conférer aux initiatives anti-corruption des nouvelles autorités une certaine légitimité. D’ailleurs, l’Association guinéenne pour la transparence (AGT) dit prendre acte de » la volonté politique des autorités de la transition de faire de la Guinée un pays de tolérance zéro contre la corruption avec d’importantes premières mesures dont la création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF), la transmission à la justice des dossiers de corruption et la sanction administrative de présumés auteurs de délits et infractions assimilés à la corruption« .

Pour autant, l’AGT formule les recommandations suivantes :

– Demande au Président de la Transition, Président de la République et à tous les membres du Gouvernement de déclarer leurs biens comme devoir pressant d’exemplarité. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : cinq mois après la prise du pouvoir par les forces de défense et de de sécurité avec la dissolution de la constitution et de la cour constitutionnelle, des juristes et/ou hommes de droit peuvent indiquer comment et où le faire ; Invite le gouvernement à publier les audits réalisés, diligenter conséquemment la procédure judiciaire et garantir l’accès à l’information publique ; Sollicite du gouvernement le contrôle, l’inspection de l’administration publique de façon règlementaire, régulière et la dotation des institutions/organes de lutte contre la corruption en moyens humains, techniques et financiers ; – Appelle le Secrétaire Général du Gouvernement ou toute autorité mandatée à cet effet à renforcer la réalisation des passations de service assorties de procès verbaux dûment signés ; – Lance un appel aux organisations de la société civile pour jouer pleinement le rôle d’alerte, de veille, d’interpellation, d’exigence de redevabilité et de contrôle citoyen de l’action publique ; Réaffirme la place, le rôle, l’importance de la qualification et du soutien au journalisme d’investigation comme bouclier de la corruption ; Compte sur le soutien des partenaires techniques et financiers à tous les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption pour la promotion de la bonne gouvernance.

Il est préciser que le Danemark, la Finlande et la Nouvelle Zelande sont considérées, selon le rapport de Transparency International comme les pays les moins corrompus au monde. En Afrique, les Seychelles (70/100, 23ème/180 pays du monde), le Cap Vert (58/100 points, 39ème/180 pays dans le monde), le Botswana (55/100 points, 45ème/180 pays dans le monde), arrivent en tête des bons élèves en matière de bonne gouvernance. Et c’est le Sud Soudan, avec un score de 11/100 qui fait office de pays le plus corrompu au monde.

Ledjely.com