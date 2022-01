Nomination de Dansa Kourouma : on a acclamé des gens qui se sont retournés contre nous ( Amadou Barry)

Le choix de Docteur Dansa Kourouma pour diriger l’organe devant faire office de parlement et donc rédiger la nouvelle constitution guinéenne en cette période de transition continue d’alimenter les débats dans le pays. Nombreux sont ceux qui n’approuvent pas cette nomination. Le président de l’Union des patriotes pour le développement de la Guinée n’est pas aussi tendre avec Dansa Kourouma mais estime qu’il faut privilégier les intérêts de la nation pendant cette période cruciale de son l’histoire.

A l’image de plusieurs leaders politiques, Amadou secteur Barry pense que Docteur Dansa Kourouma a largement contribué au mandat de trop du professeur Alpha Condé. Mais, le leader politique estime qu’il faut faire table rase du passé pour le bien de la Guinée : « les guinéens doivent accepter la nomination de Docteur Dansa Kourouma même s’il a orchestré, planifié et soutenu le troisième mandat. On l’a vu dans le jaune et il ne peut pas nier ce fait et de surcroît, il a mis en garde les gens qui allaient contester le résultat. On se rappelle de tout cela mais il faut qu’on avance pour le bien du pays. Je suis sûr que les réactions des gens lui serviront certainement de leçon. Un homme contesté peut aussi mieux travailler qu’un homme acclamé car on a acclamé beaucoup de gens ici et qui se sont retournés contre nous ».

Parlant de ce qui pourrait être la priorité pendant cette transition, notre interlocuteur avance : « le grand boulot pendant ce temps de transition doit être l’assainissement de notre fichier électoral et l’organisation des élections ».

Pour rappel, l’union des patriotes pour le développement de la Guinée est la seule formation politique ayant son siège social à l’intérieur du pays.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com