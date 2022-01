ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : les étudiants exposent leurs problèmes au Premier ministre Mohamed Béavogui

En marge de la cérémonie du lancement des Journées de concertation sur la cartographie des filières et programmes de formation en République de Guinée, sous le thème : « Cartographie des filières de formation en République de Guinée : quels programmes pour l’employabilité des diplômés issus de l’Enseignement supérieur ? », les étudiants guinéens par la voix de leur président ont exposé au Premier ministre, Mohamed Béavogui, les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans les institutions d’enseignement supérieur du pays.

En effet, ce crie de cœur des étudiants guinéens intervient quelques jours après leur débrayage dans les universités de Sonfonia et de Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Mamadou Oumar Barry, le président national des étudiants et représentant des étudiants de Guinée, a, au nom de ses camarades, sollicité la satisfaction de certains de leurs besoins auprès du gouvernement guinéen, qu’ils jugent indispensables pour leur formation académique. Il s’agit, dit-il, de « réviser les programmes enseignés dans nos universités et instituts avec des experts dans différents domaines, équiper nos bibliothèques en documents liés à nos formations, inciter nos universités et instituts à trouver des partenariats avec des entreprises publiques et privées pour accorder des stages pratiques aux meilleurs étudiants, créer des laboratoires de recherches et les équiper, multiplier ces genres d’initiative pour nous étudiants, organiser des sessions de compétition, mobiliser les étudiants, enseignants, encadreurs à s’intéresser aux différents langages de programmation de site web et au NTIC ».

Balla Yombouno