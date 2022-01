JUSTICE : Charles Wright insiste sur la nécessité de respecter les délais de garde à vue

Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry veut faire en sorte que les habitudes changent dans le système judiciaire du pays. A ses yeux, le respect des délais de garde à vue est l’un des piliers. Il l’a fait savoir en marge de la cérémonie de remise des habilitations aux officiers de police judiciaire ce jeudi 27 janvier 2022 à l cour d’appel de Conakry.

Charles Wright demande aux officiers de police judiciaire de respecter les délais de garde à vue: « Si vous voulez proroger, c’est tout à fait légal, référez-vous aux procureurs de la République. Aux procureurs de la République également, m’empêchez pas les officiers de police judiciaire quand ils sont sur des enquêtes. Dans tous les cas vous n’avez rien à perdre, le résultat de leurs travaux finira dans vos mains. Mais il ne faudrait pas que vous soyez des obstacles dans le cadre des activités des officiers de police judiciaire ».

Et d’ajouter : « j’ai entendu les gens dire, non le procureur général a fait des annonces, bon on croit que ça va s’arrêter là. C’est mal connaître le procureur général que je suis. J’ai entendu trop de gens parlé, mais en Guinée, la sociologie de la République de Guinée nous enseigne tous que tant que vous ne lié pas la parole à l’acte le guinéen ne va pas vous croire. Je vous assure sur l’honneur et ma dignité, la volonté sans faille que j’ai pour pouvoir mener à bien cette mission, je mets ma vie sur un plateau de la l’égalité, je ne reculerai devant rien. Aucun obstacle, sans abus, sans passion, force restera à la loi. Je ne protégerai aucun officier de police judiciaire. Il n’y a pas une brigade spéciale pour la CRIEF ce sont vous les officiers de police judiciaire. J’ai dit aux procureurs de la république, je viens de mettre en place une supervision des parquets, désormais chaque procureur de ressort de la cour d’appel de Conakry a un avocat général ou un substitut général qui supervise tout ce qui se fera dans le cadre de la mission du ministère public auprès des juridictions d’instance ».

Balla Yombouno