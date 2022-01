TRANSITION : Dr Sékou Goureissy Condé et d’autres leaders politiques créent une nouvelle plateforme

La classe politique guinéenne ne cesse de se diviser ! En effet, plusieurs partis politiques se sont retrouvés ce jeudi 27 janvier 2022 au siège du Parti de l’unité et du progrès (PUP) pour la création d’une nouvelle plateforme dont le nom n’est, pour le moment, pas connu. L’annonce a été faite par Dr Goureissy Condé, président de l’ARENA, peu après la fin de cette rencontre.

Selon lui, il y a neuf partis politiques qui ont pris part à cette rencontre. il s’agit du PUP, du RDIG, de l’ARENA, de la GUDE, du RGD, du MPDG, du RDI, du PGR et du PES. « La rencontre était axée sur la mise en place d’une plateforme des partis politiques et qui a pour vocation de promouvoir la médiation, la réconciliation et l’identification des sujets fondamentaux liés à la transition, à sa bonne marche et à son bon déroulement », a déclaré le président de l’ARENA, avant d’ajouter que « cette liste n’est pas fermée ».

Poursuivant, Dr Sékou Goureissy Condé a indiqué que c’est après avoir constaté un non aboutissement de la mission de rapprochement que se sont fixés les grandes plateformes existantes, comme le RPG/Arc-en-ciel, le CPP et le FPP, pour une cohésion et l’unité des forces politiques du pays qu’il a été trouvé « indispensable que les forces du centre puissent se poser, réconcilier ou rapprocher pour favoriser un débat portant sur des questions liées à la réussite de la transition ».

Il a précisé que la création de cette nouvelle plateforme, dont « le nom sera dévoilé lors d’une prochaine rencontre », retire tous les partis ayant pris part à cette rencontre des autres plateformes « et fait de nous une nouvelle plateforme responsable qui assumera sa vocation de médiation, de réconciliation et de promotion des sujets clés liés à la réussite de la transition ».

Aliou Nasterlin