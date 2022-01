CELLOU DALEIN DIALLO : « Ils ont tué des ânes et des phacochères dans notre siège pour éteindre l’UFDG »

A l’occasion de la première assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) qui s’est tenue ce samedi 29 janvier 2022 à Dixinn, après un an d’occupation par le régime d’Alpha Condé, le président du parti est revenu largement sur les multiples tentatives d’Alpha Condé de supprimer l’UFDG. Selon Cellou Dalein Diallo, l’ancien régime d’Alpha Condé a même fait des sacrifices « d’ânes et phacochères pour mettre fin à l’UFDG »

C’est après avoir réitérer ses remerciements au CNRD qui a renversé Alpha Condé au mois de septembre dernier, lui remettant ainsi son siège que le président Cellou Dalein Diallo a fait ces révélations. Le président de L’UFDG assure que le siège de son parti a subi toute sorte de vandalisme et de sacrifices visant à mettre fin à l’existence de son parti qui est classé comme la deuxième formation politique, après le RPG selon les résultats des récentes consultations électorales . « Les gens ont tout détruit. Le système de climatisation et de sonorisation. Ici. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont égorgé des ânes et des phacochères pour mettre fin à l’UFDG. Mais Dieu est grand. Tout a été détruit mais aujourd’hui on a deux fois plus de chaises qu’avant. Le parti n’a pas décaissé même un franc. Tout ce que vous voyez ici a été réparé grâce à des bonnes volontés parce que certains sont des sympathisants de l’UFDG, d’autres sont des Guinéens sensibles à l’injustice et qui ont voulu exprimé leur solidarité à l’UFDG. Maintenant le siège a été entièrement rénové et équipé. On a un forage qui nous permet d’avoir de l’eau courante maintenant à notre siège », a déclaré celui qui est, en outre, le président de l’alliance nationale pour la démocratie et l’alternance (ANAD)

Aliou Nasterlin