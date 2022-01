Des élections sans les « vieux politiciens » ? La mise en garde ferme de Cellou Dalein Diallo

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a rouvert son siège, ce samedi 29 janvier 2022, après plus d’un an de fermeture qui avait été décidée par l’ancien président Alpha Condé. A cette occasion, Cellou Dalein Diallo, le président du parti, s’est exprimé sur les rumeurs relatives à la possible exclusion des leaders politiques « âgés » des prochaines échéances électorales. Des rumeurs qui avaient couru dans les semaines qui ont suivi la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes.

Si ces rumeurs courent moins actuellement, certaines indiscrétions assurent des proches du président de la transition œuvrent dans le sens d’écarter les « vieux » lors des prochaines élections. À l’orée de ses 70 ans, Cellou Dalein Diallo fait partie des personnes « âgées » de la classe politique guinéenne. Et sans surprise, pour lui, c’est au peuple de choisir ses dirigeants. « Il ne faut pas que des gens s’enferment dans un bureau à la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus d’une telle génération ou ne veut pas des anciens premiers ministres. Ce n’est écrit nulle part. On n’acceptera pas des choses qui n’existent nulle part ailleurs. En France, le peuple a élu Marcon alors qu’il avait 39 ans et aux États-Unis, Biden est président à 79 ans », a rappelé le président de l’UFDG.

Pour l’ancien Premier ministre, c’est par les urnes que cette question doit être traitée. Et là, tout le monde sera libre de battre campagne, même contre les « vieux », avant d’aller vers les urnes qui départageront les différents candidats.

Aliou Nasterlin