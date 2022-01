En Afrique de l’Ouest, « il y a une révolte des militaires face à l’incapacité des États » à équiper les armées

Ces derniers mois, l’Afrique de l’Ouest fait face au retour des putschs militaires, autrefois l’une des raisons les plus avancées en matière de démocratie. Après le Mali en août 2020 et en mai 2021, et la Guinée en septembre 2021, c’est au tour du Burkina Faso de vivre un changement à la tête de l’État. En effet, lundi dernier, 24 janvier 2022, l’armée burkinabè a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, qui était au pouvoir depuis décembre 2015.

Et pour certains experts, la région ouest-africaine n’en a pas fini avec les coups d’État militaires. Ils estiment même que dans les prochaines semaines, voire les mois à venir, d’autres présidents « démocratiquement élus » pourraient connaître le même sort que les présidents Ibrahima Boubacar Keïta, Alpha Condé et Roch Marc Christian Kaboré.

Interpellé sur le sujet par une journaliste du Djely, le chercheur Aliou Barry estime que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a une part de responsabilité dans la situation qui a favorisé la prise du pouvoir par des militaires. « Sur le plan de la démocratisation, la CEDEAO a montré ses faiblesses, notamment en Guinée et en Côte d’Ivoire où elle a fermé les yeux sur ce qui est appelé des “coups d’état constitutionnels” », a-t-il souligné.

Pour le spécialiste en questions sécuritaires en Afrique, « il y a aujourd’hui une révolte des militaires face à l’incapacité des États à doter aux armées les moyens adéquats pour lutter contre le terrorisme ». « C’est l’occasion unique de reformer cette institution qui est la CEDEAO », estime M. Barry.

Pour pouvoir faire face à la menace terroriste et sécuritaire, le chercheur propose la mise en place d’une « politique commune de défense » qui sera valable pour l’ensemble des États membres de la CEDEAO. « Depuis l’indépendance jusqu’aux dernières années, on a sous-traité la sécurité des Etats à travers des accords de défense signés avec l’ancienne métropole ; c’est-à-dire que c’est la France qui jusqu’à maintenant assurait la défense et la sécurité de ces pays », explique-t-il, avant de souligner qu’il est temps que l’instance sous-régionale « réfléchisse sur un système d’une politique commune de défense valable pour l’ensemble de ses Etats ».

Les prises du pouvoir par des militaires au Mali, au Tchad, en Guinée et au Burkina Faso en début de semaine doivent amèner « à une vraie réflexion sur le rôle et la place des armées dans les Etats membres de la CEDEAO », insiste Aliou Barry. « On ne peut pas construire une communauté régionale sans prendre en compte la dimension sécuritaire. Et il ne peut pas y avoir de développement sans la sécurité », conclut le directeur du Centre d’analyse et d’études stratégiques (CAES).

Asmaou Diallo